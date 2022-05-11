中職樂天桃猿「Rakuten Girls」樂天女孩林襄擁有E級上圍和甜美白皙臉蛋，讓她成為不少網友心中的女神，最近更推出第二本寫真書。昨(10日)她發文曬出自己「下衣失蹤」的美照，上半身穿鵝黃色上衣，下半身只穿一雙白色襪子，乍看似乎沒穿小褲，令人想入非非，還有網友虧：「我建議妳都不要發，因為每張都很好看很快就發完了」。

林襄今年初推出第一本寫真集《與你襄遇》，最近她趁勢追擊拍了第二本寫真集，卻被週刊爆料拍攝期間因為粗神經差點發生走光意外，原來是因為她太粗線條，過程中大剌剌在民宿大廳換衣，以為沒有旁人就沒問題，卻忘了早就被大廳的監視器錄下，讓她事後驚覺緊急連絡民宿老闆要求刪檔案。

上月底林襄現身球場，與其他啦啦隊員一起為球隊加油，但因她身穿超短白色T恤，導致過程中一個不注意，高舉雙手時內衣全都錄，被轉播的攝影師錄下，後來影片放上網路更被瘋傳，而林襄當時親上火線留言，寫下：「因為這段影片衣服關係讓我有點小曝光，不希望這個影片被大家繼續流傳，想請問你們能不能協助把影片下架呢？真的非常感謝」，影片後來如她所願下架，也可見女神的高EQ。

昨林襄在社群網站分享自己又照了新一波美照，下半身沒穿僅穿了雙襪子，美腿和臀部曲線相當誘人，可見她同樣造型一連拍了多張角度的照片，讓她忍不住自豪說：「因為很好看，所以我先發」，引來粉絲興奮說：「隱形內褲」、「不愧是現今最美最正的啦啦隊女神林襄」、「我建議妳都不要發，因為每張都很好看很快就發完了」、「因為很『襄』，先愛心了」、「的確該po出來讓人聞『襄』」。