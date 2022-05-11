俄羅斯知名女子龐克樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）團長艾廖希娜（Maria Alyokhina）因對抗普丁政權遭到軟禁，不過她日前已經成功逃離俄羅斯、抵達立陶宛，更準備在德國開唱，她向《紐約時報》（New York Times）透露自己是假扮成外送員才成功躲開警察監視。

俄羅斯龐克女團「暴動小貓」2012年2月登上莫斯科最大教堂救世主大教堂（Cathedral of Christ the Saviour）的聖壇表演。

俄羅斯龐克女團「暴動小貓」2012年2月登上莫斯科最大教堂救世主大教堂（Cathedral of Christ the Saviour）的聖壇表演，演唱「龐克祈禱」（Punk Prayer），諷刺俄羅斯東正教會（Russian Orthodox Church）與普丁的密切關係，這場表演讓她們一戰成名，之後包括艾廖希娜在內等團員入獄服刑2年。

33歲的艾廖希娜接受《紐約時報》專訪時說，成年後她幾乎都在為國家尊重憲法、基本人權、言論自由而戰，2013年獲釋後，她與另一名團員成立獨立媒體「Mediazona」，聚焦報導俄羅斯的犯罪及懲戒議題。

爾後監獄幾乎成了艾廖希娜的好朋友，她曾因為在Instagram發文呼籲釋放俄羅斯政治犯入獄，去年夏天以來她更入監服刑6次，每次為15天，每一回都是莫須有的指控，意圖打壓她的政治傾向。例如2月，她因為2015年一則批評普丁盟友、白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Aleksandr G. Lukashenko）的舊貼文被判坐牢15天，罪名是「宣傳納粹象徵」。

4月，普丁對異議份子的打壓更為嚴厲，原本在友人家軟禁的艾廖希娜被改判21天流放，那時她終於下定決心離開俄羅斯。她後來假扮成外送員、躲開莫斯科警察的監視，並且刻意將手機留在友人家，以免被追蹤，一名友人開車載她到白俄羅斯邊境，艾廖希娜終於成功離開俄羅斯。

“It sounds like a spy novel." Maria Alyokhina, leader of the band Pussy Riot, decided it was time to leave Russia after more than a decade of activism — at least temporarily. She and her girlfriend disguised themselves as food couriers to evade the police. https://t.co/FCT7dNyhf0 pic.twitter.com/cAJdzyjfEj — The New York Times (@nytimes) May 10, 2022

不過艾廖希娜在白俄羅斯也面臨重重關卡，她不敢住旅館，不敢到任何需要出示身份證件的地方，在前往立陶宛時，她一共被白俄羅斯邊境警察打槍2次，她的護照先前就被沒收，只能出示俄羅斯身份證通關，而她還在莫斯科的通緝名單上。

後來冰島的友人說服了某一匿名歐洲國家發給艾廖希娜等同於歐盟公民身份的旅行文件，友人們又將文件偷渡到白俄羅斯，艾廖希娜第三次才成功離開白俄羅斯、抵達立陶宛，她嘲諷白俄羅斯邊境官員看到她的「歐洲人」身份後，態度明顯比較好。

俄羅斯龐克女團「暴動小貓」（Pussy Riot）對抗普丁領導的俄羅斯。

她在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）接受《紐約時報》專訪時說：「上周發生了好多神奇的事，聽起來就像間諜小說。」

她說入侵烏克蘭已經改變了一切，不只是她，也包括俄羅斯，「我不認為俄羅斯還有權利繼續存在，就算是之前也存在如何團結、以什麼價值團結、以及未來將走向何方的問題，不過現在我不再認為這是問題了。」