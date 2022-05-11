民眾宅家趨勢又上升，百貨觀察居家生活類的大小家電，在上周母親節檔期業績成長多。（SOGO提供）

新光三越TOKUYO Fun睛鬆Pro眼部按摩器，特價3480元。（新光三越提供）

SOGO復興館Blueair 7770i智能款空氣清淨機，特價4萬9880元（優惠期限至5／31）。（SOGO提供）

宏匯廣場FUJI AI-5D極智魔術椅，特價12萬9800元。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場LG 65型4K OLED大電視賣出超過30台，特價8萬9900元。（宏匯廣場提供）

百貨母親節檔期上周落幕，業者統計家電類別熱銷產品，如過往以父親節為主打的按摩椅，隨著長輩居家時間變長、新家裝潢等加持下，今年有異軍突起的銷售，還有大尺寸電視、洗碗機、空氣清淨機，及具血氣偵測功能的智慧手表等，在母親節檔期都是搶手貨。

新光三越台北信義新天地觀察，母親節送禮，紓壓相關的按摩椅家電最受歡迎，特別是旗艦款，上周搭配母親節檔期最後4天（5月5日至8日）推出的滿5000元送2000點skm point回饋，帶動客單成長10至15%，尤其以可用App的智能連線款，與美形款最熱銷，也因部分家庭新居落成，想要搭配家中家具，故採購美形款版本。

新光三越今年母親節搭配「超級品牌日」活動，首4日就以Apple系列商品為搶購焦點，其中iPhone 13系列熱銷突破200台、具血氧濃度偵測的Apple Watch Series 7銷量逾百支等，dyson多功能造型器HS05，因是獨賣色，也有熱銷百台以上的佳績。

信義新天地再進一步統計至5月8日前，其中媽媽追劇神器－平板電腦也最熱銷，尤其是Apple iPad銷量較佳，可能因近期居家辦公需求多，還有因健康商機崛起，許多消費者採買有血氧功能的智能手表送媽媽，智能手表光母親節檔期就賣到百隻以上，且針對眼睛舒壓的商品，母親節檔期也較以往成長3%以上。

遠東SOGO觀察，居家商機再崛起，大尺寸如65吋以上的OLED電視，雖然價格比一般LED電視貴2至3倍，但現在消費者在家時間居多，也較願意投資，業績成長增2成。歐系家電部分，以忠孝館6人以上的洗碗機賣最好，業績成長約2成，復興館則是以13至14人型洗碗機銷售最好，成長4成；環境家電也是多數消費者詢問度最高的類別，包括淨水器、空氣清淨機、掃地機器人、掛燙機，成長幅度也都落在1至2成。另外除溼機有成長約1倍，還有價格落在7至8萬元的獨立筒床墊也表現不錯，成長3成；及居家辦公時間變多，手機、筆電和平板成長2成。

新莊宏匯廣場母親節檔期，大家電類成長3成，熱門品項如FUJI按摩椅、tokuyo按摩椅、 集雅社LG 4K OLED TV都熱銷，其中集雅社LG大電視賣出超過30台超乎預期。