致用高中今年15位學生參加繁星甄選全部錄取科大，其中7位錄取國立科技大學，成績斐然。（致用高中提供）

台中市大甲區致用高中15名同學參加111年科技校院繁星計畫，不負眾望，7名同學錄取教育部「111學年度科技校院繁星計畫」國立科技大學，全校師生歡欣鼓舞。校長陳添旺表示，教育部「111學年度科技校院繁星計畫」於10日放榜，致用15位學生參加繁星甄選全部錄取科大，其中7位錄取國立科技大學，成績斐然。

陳添旺說，致用三年級應用英語科林威廷同學錄取國立台北科技大學工業工程與管理學系。林威廷同學以全校第一名畢業，在科大繁星甄選中全國外語群名列第二名。在三年期間擔任六個學期的實習股長。除三年學業成績是外語群科中第一名，利用課餘時間積極學習，取得三張勞動部主辦技能檢定證書。

陳添旺指出，三張證照即電腦軟體應用丙級、電腦能力測驗中文看打丙級、電腦能力測驗英文看打丙級。他也積極參加語言能力檢定，取得不錯成績，如多益測驗845分、全民英檢中級兩張語文方面證照，出類拔萃。

林威廷同學在校外競賽方面取得佳績，分別是在全國學生美術比賽榮獲佳作以及在全國高中技藝競賽職場英文榮獲優勝，多才多藝技藝超群。林威廷為人處事積極主動與同學相處融洽，在班上人緣佳。

陳添旺強調，15位錄取同學，經過致用老師三年細心輔導，加上學生平時努力學習才能獲此佳績。相信這一次致用高中科技院校繁星優異的成績，可以給今年國三的學生及家長，在政府高職免學費學費相同的情形下，選擇公私立學校時，致用高中是國中生最佳的選擇。