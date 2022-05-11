策展人吳牧青繼個人臉書發表「文化部長可以用預算支持為籌碼，要求節目拿掉重要協作者的名字嗎？」11日上午在立委王婉諭、邱顯智及台灣文化政策研究學會理事長吳介祥、台北藝術產經研究室柯人鳳的陪同下召開記者會，以錄音檔為證，認為文化部長以一己好惡，挾預算報復異己人士，已危害台灣藝文工作者的言論自由。

作為謝春德《NEXEN 未來密碼》大型演出計畫的戲劇構作者，吳牧青提出今年3月2日兩人的電話錄音，其中謝春德明確表示經陳郁秀轉述「如果要談文化部預算，要把他（吳牧青）從製作團隊的名單裡拿掉」，對此兩人的對話中謝春德並表明自己在赴文化部的會議中應主動提出，且「應該要留下紀錄」，甚至指出文化部長若確有這樣「肆無忌憚」的指示，「真的太離譜了和普丁沒有兩樣」。

對於10日晚間謝春德向媒體表示遭吳牧青惡意設局偷錄談話，吳牧青回應表示自己在事先已收到工作團隊成員的「知會」，因此在保障自己權益的情況下錄音存證，但兩人對話內容自然不可能是自己寫好腳本的「設局」，且因對話中謝春德曾談及要留下紀錄，才會建議也許可錄音存證，「當然會希望不是透過陳郁秀的轉述，而是拿到部長第一手的說法為證」，對於藝術家受預算威脅至此，他表示：「我只能說真的很難過」。

對於文化部長李永得回應稱「我對吳牧青評價不高，他對我的評價也不高」。吳牧青則提出2019年12月受邀出席、報導客委會舉辦「浪漫台三線藝術季」活動，「我是唯一以評論者角色受邀的，可以知道我不可能對客家族群有什麼樣的抹黑」包括在李永得甫上任文化部長時，自己也受邀給予文化政策建議，直至國美館館長梁永斐兼代史博館館長人事案批評文化部長「省用」，被文化部指為「歧視客家人」。

立委王婉諭表示，至今文化部僅表示與事實不符，卻未釐清事件始末並不合理。且針對部長「特簽」她認為「可能代表文化部的行政體制出現了問題，過去這些補助案是有獨立的委員會來審核，但是現在卻變成是由文化部長獨自決定是否核簽」不開公透明就易出現異己者被作為犧牲的「人質」。她指出：「文化部應該是全民的文化部，這些費用是人民拿出來納稅人的錢，應該要更兼容並蓄，不是讓文化部成為獨裁的王國，或部長可以用預算補助來作為打壓異己的工具」。

對於文化部回應公文裡的製作團隊中有吳牧青的名字，吳牧青表示自己參與其中2年多，製作團隊名單當然會有自己的名字，但仍無法證明後續未被要求除名。他主張北藝中心應立即回應錄音檔內容和《NEXEN未來密碼》的公共爭議，連同負起此政治挾持事件造成的所有不知情善意的工作成員損失，檢討並定立將來委製節目合理簽約程序，保障將來節目所有藝術協作者之工作權。

對於自己於《NEXEN未來密碼》戲劇構作的應得勞動收入，吳牧青表示，經追討後將全數捐予台灣文化政策學會與台北市藝術創作者職業工會，指定專款推動「藝文協作者（眾丙方們）的工作保障契約入法」相關事務。