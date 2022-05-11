經濟部水利署11日表示，依據最新氣象預報，本周五（13日）至下周一（16日）鋒面，可能影響台灣，經濟部長王美花，10日在聽取水利署報告防汛整備作業及各項因應作為，並請水利署務必做好各項整備措施確認，掌握劇烈天氣發展訊息。

對於可能帶來的致災性降雨，王美花提醒水利署要與地方政府密切連繫，提前部署防災人力及器材，即時傳遞各項災害預警，提高警覺做好準備。

水利署長賴建信指出，本波梅雨預計於13日開始影響北台灣，鋒面逐漸往南，預計17日移動至巴士海峽，期間可能伴隨瞬間強降雨，各項防救災能量逐年顯著提升，各項水利建造物安全檢查，在建工程及重點防汛工程，雖整備完成，仍要求各河川局、水資源局務必再三確認各項整備工作，並演練各項風險情境，近期如北區水資源局在石門水庫，進行溢洪道閘門無法開啟緊急應變處置演練，隆恩堰也備妥開口合約，進行取水口雜物清除。

第四河川局進行福興鄉洋子厝海堤水門檢查，第七河川局督導屏東縣政府轄管港東抽水站儀器設備，第十河川局也完成淡水河流域監測測站維護，目前中、北部水庫蓄水率約9成以上，已要求各水庫單位每日三查水情，密切掌握天氣預報變化，水資源局細緻調控水量，充分運用水資源。

賴建信表示，水利署對於防汛高風險地區，已預布抽水機降低危害，全台共1,554部移動式抽水機可供運用，68座滯洪池將預留滯洪空間，189座抽水站均可正常運作，目前全台已布設1,802支淹水感測器，並介接公路局、地方政府各種監視器，掌握災情動態。

各河川局也將善用1,595名防汛護水志工與地方政府520個防災社區，落實全民防災降低災害，希望藉由自助互助力量，提升全民自主防災能力。