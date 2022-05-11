受對流雲系影響，台南地區11日早上各地陸續開始下起雷雨，國道1號早上8點左右南向305.6公里麻豆段發生2小客車、1小貨車追撞事件；事故後方100公尺處，又有6小貨車、自小客追撞，主線暫時管制封閉進行處理，適逢上班尖峰時間，造成該路段車流嚴重回堵，經排除交通事故後，8時42分車流恢復正常。
國道警第4公路警察大隊表示，1輛小客車於7時54分行經南向305.6公里處，疑似因未持行車安全距離撞擊前方1輛小客車，後方1輛小貨車亦疑似因未保持行車安全距離再追撞肇事。
在該起事故後方約100公尺處，另有1輛小貨車疑似因未保持行車安全距離撞擊前方1輛小客車，並陸續推、擦撞前方4輛小客貨車，2起事故共計有9車肇事，無人受傷，各車駕駛人酒測值均為零。
第4公路警察大隊呼籲用路人，雨天行車應遵守速限，並加大行車安全距離，未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。
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