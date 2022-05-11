大陸國台辦11日召開例行記者會，有花蓮民眾與大陸配偶在台經營「帝吧中央集團軍」等臉書社團，遭檢方以「散佈疫情謠言」起訴並予以懲處，同時被質疑是否與大陸官方有私下金錢往來。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，有關猜測純屬是欲加之罪、何患無詞。

此外，台媒提問指出，運用社交網路、培訓網紅主播等是兩岸青年交流專案中的一部分，而大陸官方與支持一中的台灣新媒體帳號管理者、主播之間的關係是什麼？朱鳳蓮表示一向支持鼓勵兩岸青年交流，積極創造條件推動兩岸青年交流。隨著融媒體的發展，青年已逐漸成為兩岸線上交流的主體，通過網路社交平台分享親身經歷和成功經驗，表達意見、互動交流，相互了解、彼此成就。

朱鳳蓮也提到，近期的藝人劉畊宏現象就是一個實實在在的例子。有很多台灣的網紅青年抓住機遇脫穎而出，找到自我展示的舞台，受到兩岸網友喜愛和肯定。

朱鳳蓮更說，對於增進兩岸同胞了解和感情融合的網紅青年，應當給與支持和鼓勵，而不是恐嚇打壓。民進黨出於一黨之私，打著法制幌子進行政治操弄，最終損害的是台灣同胞的正當權益和利益福祉。

而此事件是來自於花蓮一對夫妻，37 歲的丈夫尹垣程5年前接管臉書社團「帝吧中央集團軍」及粉絲專頁「帝吧根據地」，在網路上四處出征反華、台獨份子。由於常違反臉書社群規範遭禁用，同時與妻子劉慧都有偽造證件文書好申請分身帳號等情形，更曾假扮國安局散播「前總統李登輝因罹患新冠肺炎逝世」、「蔡英文總統疑似感染武漢肺炎」等不實謠言。日前遭花蓮地檢署起訴，夫妻倆認罪協商，花蓮地院一審判處男子 3 個月徒刑、妻子拘役 40 天，得易科罰金。

另外，從大陸社群平台日前上線顯示使用者IP屬地功能後，大陸微博大V「帝吧官微」因被顯示IP在台灣也引發輿論關注。朱鳳蓮說明，經向有關部門了解，展示使用者帳號IP位址資訊，一是為了有效治理網上謠言、不實資訊和網路暴力資訊，二是為網民有效辨別網上資訊真偽。

她指出，之前出現過台灣一些別有用心的人在有關網站平台蓄意製造事端，破壞兩岸交流氛圍，挑撥兩岸同胞對立。這項措施能幫助兩岸同胞擦亮眼睛，更精準辨識和反對離間兩岸同胞感情的惡劣行為。