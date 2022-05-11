賓士GLE 43引擎改過頭冒煙 四海幫成員押人逼簽本票300萬

新北市八里張姓男子為提升賓士GLE-43馬力，去年9月，透過施姓男子等2人改裝電腦，不料試車正常，張男開上路後卻引擎冒煙，張男回頭找施男負責，教唆小弟動手毆打，強逼簽下300萬本票，警方經長期蒐證，本月9日持拘票、搜索票，逮捕張男等4人，起出瓦斯槍、電擊槍等證物，檢警訊後依組織犯罪、恐嚇罪聲押張、何2人，法院裁定張男10萬交保、何男限制住居。

45歲張姓男子有多項暴力犯罪刑案資料，在新北市八里一帶經營交通公司，旗下有多輛計程車，兼作債務整合，去年9月，找到專門修改電腦程式的施姓、許姓維修師傅，改裝價值300多萬的賓士GLE-43，藉以提升性能，不料，現場試車沒有問題，數日後，行駛中引擎冒煙，車輛故障。

張男要求施男負起責任，將車輛修復，不料，趁施、許攜帶工具抵達張的公司協調時，張教唆小弟動手毆打施男，強逼簽下300萬的本票，許男則簽下100萬本票背書，兩人因因專門從事改裝，覺得能夠修復，感覺受到委屈，因而向警方報案。

警方追查發現，張男仍不斷騷擾施，索討車輛維修費高達上百萬元外，還巧立各種明目如租車費、拖車費等項目持續向被害人恐嚇取財，警方9日持拘票、搜索票，在新北市八里、北市內湖等地，拘提張等4人到案，起出瓦斯槍1支、電擊槍1支、拐杖刀1把、小型十字弓槍1支、棍棒6支、辣椒水6瓶、信號彈2枚及本票1批等證物，檢察官複訊後依法聲押，法院裁定交保。