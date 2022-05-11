桃園市中路採檢站設置長幼綠色三合一通道，提供採檢、看診、拿藥服務。（賴佑維）

為服務長者及幼童，桃園市在中路採檢站、龍岡採檢站推出長幼三合一綠色通道，優先提供3歲以下幼兒、75歲以上長者「PCR採檢、醫師看診、拿藥」一次到位服務。桃園市長鄭文燦11日前往中路採檢站視察，他說，若執行良好，未來研議擴大辦理。

鄭文燦表示，桃園市有11家責任急救醫院，部分診所及復興區衛生所，還有市府設置7處社區採檢站有PCR採檢，桃園平均每天採檢6000多人，以各處採檢站為主。為服務長者及幼兒，市府推出桃園模式三合一服務，中路採檢站上午9時至12時，龍岡採檢站14時至17時設置「長者、幼兒PCR三合一綠色通道」。

「研議擴大辦理。」鄭文燦表示，前來採檢者若身體不適，可以直接在採檢站看診，並拿取緩解症狀藥物，等以減免再跑一趟診所、醫院，也可以使醫院與社區採檢站分流，降低醫院負擔。

鄭文燦說，桃園中路採檢站由敏盛醫院負責，每天提供約1100人採檢能量。符合資格的民眾在綠色通道採檢後，有疑似症狀就可以到一旁醫療站掛號、看診、拿藥，且掛號費及部分負擔由市府公費支應。鄭文燦說，目前是疫情高峰期，將持續確保醫院服務量能。