大陸澎湃新聞報導，大陸國家衛生健康委11日新聞發布會，衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅指出，到2025年，中國的護理師總數要達到550萬，每千人口註冊護理師的數量要達到3.8人，醫護比要達到1：1.2。此外，護理師數量增加同時，要通過促進護理師的培訓培養，提升護理師的能力。在護理師分布當中，也會更多向基層傾斜。

郭燕紅表示，護理工作為衛生健康事業重要組成部分，為全面推進健康中國建設和積極應對人口老齡化、推進「十四五」時期護理事業高品質發展，印發了「十四五」時期《全國護理事業發展規畫》，明確了「十四五」時期護理事業發展的主要目標、基本原則、基本任務和幾項重點專項行動。

「十四五」時期護理事業發展的主要目標是，一方面要加強護理師隊伍的建設，包括護理師數量的增長，包括護理師能力的提升，包括護理師積極性的調動。另外一方面，就是拓展護理服務，讓護理工作在各個領域當中能夠更好地為人民健康服務，來適應人民群眾的健康需求。

她具體談到，在護理師隊伍建設方面，到2025年，全國的護理師總數要達到550萬，每千人口註冊護理師的數量要達到3.8人，醫護比要達到1：1.2。此外，護理師數量增加的同時，要通過促進護理師的培訓培養，提升護理師的能力。在護理師分布當中，也會更多向基層傾斜。

在護理服務領域方面，特別提出，在「十四五」時期，要深化責任制整體護理的落實，護理的內涵和外延要進一步拓展，特別是老年、社區、居家等方面的供給，要不斷提高。同時，對醫院的護理工作和基層的護理工作，也都提出了一系列目標和要求。

郭燕紅強調，將重點落實幾方面的任務：第一，要完善護理服務體系。第二，要大力加強護理師隊伍的建設。第三，要推動護理的高品質發展。第四，要補齊護理的短板弱項。