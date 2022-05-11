南部大雷雨避雷器遭擊 高雄鼓山500戶停電 上午11時復電 11:572022/05/11 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南部地區11日發生大雷雨，高雄鼓山區柴山、哨船街一帶因為台電避雷器遭雷擊故障，導致饋線跳脫，共造成約500戶停電。（台電提供／洪浩軒高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到西南風挾帶水氣移入影響，南部地區11日發生大雷雨，高雄鼓山區柴山、哨船街一帶因為台電避雷器遭雷擊故障，導致饋線跳脫，共造成約500戶停電，台電第一時間派員巡檢查修，已於上午11時37分全數復電。 台灣之星無預警大斷網 公司發聲：台電設備故障影響 網通、伺服器給力 金像電Q2續旺 #大雷雨 #500 #戶停電 #台電 #避雷器 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遊覽車臨停忘拉手煞車慘撞電箱 釀桃園蘆竹307戶停電 18:442022/05/09 生活 東部海域6.1地震 台電：電力設施皆正常運作 17:092022/05/09 財經 雷雨彈往北炸開！3縣市晚間急發大雨特報 注意雷擊 15:142022/05/10 生活 台灣之星斷訊怪停電 台電回應：建議業者這個不要省 18:292022/05/10 財經 今年首波梅雨將到！這天雨最猛 一張圖看全台降溫時程 20:482022/05/10 生活 《半導體》逼近500關 台積電探近17月低價 12:082022/05/10 財經 伺服器動能強 供應鏈業者受惠 04:102022/05/08 財經要聞 台電招生力軍 近萬人搶857名額 04:102022/05/09 財經焦點 設備故障害台灣之星斷訊 台電回應了 16:522022/05/10 財經 大雷雨狂炸 高雄三級開設 多處積水已退 10:352022/05/11 生活 彎嘴濱鷸飛越7500公里到台灣 台南鳥友驚喜搶拍 14:232022/05/09 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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