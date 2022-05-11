受到西南風挾帶水氣移入影響，南部地區11日發生大雷雨，高雄鼓山區柴山、哨船街一帶因為台電避雷器遭雷擊故障，導致饋線跳脫，共造成約500戶停電，台電第一時間派員巡檢查修，已於上午11時37分全數復電。

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