潘姓男子於2020年7月利用妹妹是一名隔代教養的國二女學生的學妹關係，以參觀房間為由，在進入女學生的房間後不顧女方的意願，強行性侵女學生。潘男之後還以生命安全恐嚇女學生不可張揚。橋頭地院審理後依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處潘男7年8月徒刑。

潘男於2020年7月17日凌晨性侵這名女學生，以手摀住女學生的嘴巴，女學生踢了房間的木板牆，意圖向隔壁的奶奶示意，但奶奶當時只問了她：「為何還不睡覺？」女學生因為害怕被潘男傷害，也就沒有回答奶奶。

女學生後來將此事告訴潘男的女友，潘男得知後，以臉書通訊軟體傳訊息「08（你爸，意指老子）以後看到你，08就打一次」、「你說到最好要他媽給我做到，不然我絕對讓你死ㄉ很難看。」要求女學生切勿張揚。女學生後來在友人的陪伴下報警，並到醫院驗傷，事情才曝光。

潘男對此表示，他與女學生有交往過兩個月，並非性侵，屬於合意行為。判決書指出，女學生在此事後身心受創，罹患憂鬱症，有就醫紀錄。且女學生在出庭作證時，還一度趴在桌上哭泣，情緒激動，無法再繼續詢問，顯然她被性侵並非空穴來風。

法官審理後依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判潘男7年8月；另犯成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪，判4個月，得易科罰金。