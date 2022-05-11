據微信公眾號「中國駐索羅門群島大使館」5月11日消息，澳洲媒體報導稱中索兩國政府正在商簽《藍色經濟合作備忘錄》，內容涉及經濟發展、投資、基礎設施等領域，引起澳方高度關注。中國駐索羅門群島使館發言人回應，中方歡迎索羅門群島搭乘中國經濟發展快車，加強經貿等領域合作，攜手共建海洋命運共同體。

中國駐索羅門群島使館發言人表示，中索建交以來，兩國各領域務實合作不斷深化，為兩國人民帶來了實實在在的利益。中國擁有市場、資金和技術優勢，致力於貫徹新發展理念，構建新發展格局，實現高質量發展。

發言人表示，索羅門群島農林漁業和旅遊資源豐富。雙方經濟互補性強，合作潛力大。作為發展中國家大家庭的一員，中方充分理解所羅門群島應對氣候變化等挑戰、努力實現可持續發展的迫切願望，願與所方共享發展經驗，幫助所方增強自主可持續發展能力。中方歡迎所羅門群島搭乘中國經濟發展快車，加強經貿等領域合作，攜手共建海洋命運共同體。

發言人斥責，一些人對所羅門群島等太平洋島國面臨的現實挑戰和發展需求漠不關心，卻熱衷於對中所正常交流合作指手畫腳，顯然別有用心，相信太平洋島國人民對此看得很清楚。