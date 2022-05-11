國民黨高雄市長人選難產，未料母雞還沒出來，就有小雞要出走！國民黨高市原住民議員賴文德今（11）日拋出震撼彈，宣布將脫黨、以無黨參選年底議員，並有意成立陳其邁後援會，力挺邁連任市長，若未來被國民黨祭出黨紀處分，也會欣然接受，不會受到動搖。

賴文德在國民黨的黨齡約30多年，他是原鄉桃源區議員，去年質詢時曾公開向陳其邁表示「明年選舉我不支持你，但我會叫3個孩子投票給你作回饋」，不過如今也倒戈，被陳其邁給「收服」，今在總質詢時仍不忘公開感謝陳其邁為原鄉建設付出。

賴文德表示，市長的努力跟付出，市民都有看見，當然希望他繼續連任為市民打拚。尤其，市長對桃源區的建設，令他為之感動，包括道路危及立刻編970萬因應斷路斷橋措施等，以及近期原本要舉行的全國布農盃，陳其邁二話不說挹注500萬，他要代表布農族族人感謝陳市長。

外傳賴文德將成立桃源區挺邁後援會，他說，當然是有這樣的想法，但不會說在檯面上，市長表現那麼好，要給他一個機會，繼續來服務。

至於會不會離開國民黨？他說，政治舞台不要過度分藍綠色彩，他有事先跟國民黨市黨部報備過要用無黨參選，希望能尊重他的個人意願，將來藍綠若有好的政策，自己都會來支持，因此代表什麼黨參選不重要，重要是要為市民服務。

但賴文德此舉恐惹怒國民黨，未來恐怕形同陌路。賴文德說，若將來遭受黨紀處分，自己欣然接受、不會抱怨，該處分就接受，「但我的理念跟信念不會更動」。

國民黨高市黨部主委許福明表示，前陣子有跟他見面，賴向自己提過他有他的困難，因此要用無黨籍，但當然希望他繼續用國民黨來選，他說要回去徵詢族人意見，國民黨會繼續努力及溝通，但若未來確實違反黨紀，也會做處置。