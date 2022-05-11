今(11)日立法院衛環與經濟委員會等聯席審查《溫室氣體減量及管理法》修正草案，然而交通部的減碳行動方案幾乎照抄《溫管法》草案條文，而且內容才3頁，綠委見了直呼太扯，批交通部連作文比賽都不得名，交通部須徹底檢討部會責任，並推動低碳運輸和運具電動化。

民進黨立委蘇巧慧表示，修訂法條雖然是修正文字，但也代表是各部會已經對政策有構思，對於交通部僅3頁的報告，內容也幾乎重貼《溫管法》11、12、18、19條的條文，幾乎一字不變成就當作今天的報告，「交通部你給自己的報告打幾分？根本看不到相關政策，很扯啊」！

「為何不將我的運具電動化和低碳運具版本貼出來」？蘇巧慧說，運具電動化不是只是討論賣電動車，而是台灣公路系統是否友善讓運具電動化可以落實，難道交通部難道不用負責嗎？這就是交通部對減碳跟低碳交通的態度？

交通部次長祁文中回應，我們的方案都很具體，只是沒有寫出來，會尊重各委員的意見。

蘇巧慧痛批「那就清楚寫出來啊，交通部就算今天參加作文比賽也不會得名」！