女星陸元琪與音樂人「小胖老師」袁惟仁在2016年離婚後，陸元琪扛起照顧一對子女的責任，演員出身的她也積極回歸螢光幕，在談話節目、社群網站、直播帶貨等領域都有涉略，不過，陸元琪昨（10日）則感性發文，透露她剛離婚時，自己就像是斷線的風箏沒有依靠，為母則強的她仍為孩子振作起來。

陸元琪昨在臉書感性發長文，透露她剛離婚時，自己就像是斷了線的風箏沒有依靠，「沒有依靠卻要給兒女依靠，明明抓不住任何頭緒，每天還是要投射給孩子們堅定的眼神，夜裏偷哭、開車偷哭，根本比我一天進食的次數還多」，這段過渡期讓陸元琪身心煎熬。

陸元琪表示：「我不想再讓自己跟孩子們過著那樣害怕，不知道明天該怎麼過日子的心情」，因此她重新振作、一路上都很努力，雖然忙著工作，不過親子之間會抽空陪伴、分享彼此的近況，她也提到：「就算住在同一個屋簷下，我們都是各自忙著自己的工作，工作時非常專注、互相陪伴時用力享受彼此給對方的愛，這就是我們」。

日前適逢母親節，陸元琪則坦言他們沒有慶祝，幾乎整天都埋首工作中，陸元琪感性說：「我告訴自己，再加油一下下，明年讓孩子們陪我渡過一個最幸福的母親節」，不過她也感性說，只要有孩子，其實每天都是母親節，陸元琪感性長文讓網友看了都很感動，有人就留言鼓勵她要別哭，陸元琪則強調：「過去了」，看來她已揮別離婚陰霾，走出自己的全新人生。