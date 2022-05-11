中國持續堅持「動態清零」政策，嚴格防疫措施不只讓在華企業怨聲載道，也引發世界衛生組織（WHO）罕見批評。WHO祕書長潭德塞當地時間10日就直言，中國應對新冠毅情的所採取的「動態清零」政策，是難以持續。

綜合外媒、港媒報導，譚德塞在10日的記者會上指出，考慮到病毒現在的行為，以及對未來的預期，認為清零策略顯然難以持續，如何過渡至另一政策非常重要。「我們已與中國的專家討論有關議題……我想（中國）改變策略會是非常重要。」

WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）也直言，中國政府在推行相關防疫政策時，應考慮它對人權和經濟的影響。「盡管這並不容易捏好分寸，但我們需要平衡防控措施與其對社會及對經濟的影響。」

萊恩更稱，中國想採取嚴厲措施阻止新冠病毒蔓延，但各地疫情持續爆發已經凸顯，阻止傳染力強的Omicron傳播仍有其困難。世界衛生組織流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）也認為，不可能在全球範圍內阻止所有病毒傳播，由於新冠病毒傳播速度快，需要做的是降低傳播速度。

但中國當前顯然沒有放鬆「動態清零」防疫政策的可能性。中共總書記習近平5日才在中共中央政治局常委會議上表明，中國的防控政策是經得起歷史檢驗的，防控措施是科學有效的。「我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰」。要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決與一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。

而根據上海復旦大學所做的模型預測，假若中國不採取任何防控措施，就放棄動態清零政策，可能會導致Omicron變種病毒疫情爆發，屆時將有逾150萬人疫歿。

然而嚴格的防疫措施不只對在中國的外企經營造成困難，長遠來看，也可能對中國的經濟前景埋下諸多變數。

中國美國商會9日發布調查顯示，有超過一半（52％）大陸美企表示已推遲或減少在華投資。商會最近對121家在華美企調查顯示，有58％受訪企業已下調2022年度營收預期，同時超過15％的受調企業指出，從3月疫情爆發後，在上海的業務完全關閉。

更有不少外媒引述經濟學家指出，受動態清零抗疫策略影響，中國經濟正面臨「增長型衰退」的風險。一旦為全球經濟增長貢獻四分之一份量的中國經濟持續放緩，將拖累全球增長。