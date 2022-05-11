台積電股價曾在年初衝上688元高點，但未能持續上攻，甚至受到外資持續調節持股比例的影響，股價在昨天（10日）觸及波段低點505元，短短不到半年重挫超過26%，此事讓不少投資人哀號，昨上市公司悅城也公告，以交易價格506元處分600張台積電股票，慘賠將近9千萬，引起PTT網友們熱烈討論，許多網友對於悅城賣在506元相當意外，直呼「幾乎賣在當天最低價，跪了。」

悅城此次賣出台積電股票後，目前手上已經沒有台積電股票，但不少網友對於悅城賣在506元感到相當疑惑，直說，「幾乎賣在當天最低價，跪了」、「賣在506這價格只有開盤時才有吧」、「506.....原來早盤你賣的啊」、「賣在506...傻眼」、「一次全部賣？會不會太衝動」、「能賣在一天的最低點，厲害」、「開盤停損50收盤拉到518，虧大了。」

此外，有網友也開玩笑表示，這篇公告是大型畢業文，「真，台積電畢業文」、「大型韭菜被收割了」、「超大型韭菜？但稿不好之後506是高點」、「這波忠實戶錢都被小兒捲走了」、「兩個月後再來看，是砍在阿呆谷還是神操作。」

台積電這一波殺盤頻頻破底，先在2月中跌破600元大關，4月25日也摔破550元重要支撐，昨天則殺至505元創下16個月以來的新低價，今（11日）天則出現反彈，以平盤518元開出，盤中上漲7元暫報525元。