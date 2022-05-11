嘉義市圖書總館園區用地目前由家樂福北門店租用。（廖素慧攝）

嘉義市現有的各圖書館空間幾近飽和，無法滿足民眾使用需求，市府規畫在目前由家樂福北門店租用的國有土地籌建圖書總館園區，市府文化局表示，都市計畫變更案送內政部都委會已通過，目前進行2600萬元的規畫設計案公開招標作業。

市府都發處表示，嘉義市圖書館總館園區用地是位於維新街以西、阿里山鐵道以北、博東路以南的國有地，占地面積約3.93公頃，有機6、機62機關用地及部分道路用地，本月10日經內政部都委會審議通過，變更為社教用地。

市府都發處表示，機6的部分機關用地變更為林業文化產業專用區，將供林務局文物典藏及檔案存放使用，原麻處嘉義練麻工場（中山堂）文化局擬保留建物原址，以規畫為文創業特區。

市府文化局表示，嘉義市圖書館總館園區目前辦理規畫設計案招標作業，預計7月間公告招標，預算約2600萬元，初擬第1期總館本體興建地下1樓、地上4樓，建坪約1萬平方公尺，經費約9億8500萬元，第2期規畫園區的戶外空間、生態公園等。

市府文化局表示，嘉義市文化局圖書館自1993年開館至今，空間飽和，無法擴增藏書，且建物老舊，已不敷新型態圖書館的使用需求，規畫興建嘉義市圖書館總館園區將成為嘉義市「文化新絲路」的重要節點，進而帶動城市轉型。