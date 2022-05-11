串流影音平台Netflix上月公布最新報告，第1季訂閱用戶流失20萬人，是該平台十多年來首次付費訂閱人數下降，且預期第2季全球訂閱用戶會持續流失200萬人，美國媒體進一步指出，Netflix最快可能在今年年底對共享密碼用戶收費。

根據紐約時報報導，Netflix可能最快在今年年底推出要看廣告、但價格比較便宜的訂閱方案，此外，更將在該方案推出的同一時間內開鍘共享密碼用戶。

Netflix過去默許「共享帳號」，被Netflix視為訂閱用戶下滑的最大原因，因此未來將準備收費。另外，也考慮推出要看廣告、但價格比較便宜的方案，盼藉此增加公司獲利的機會。

Netflix未來分享帳戶給「非同住者」即將額外收費，消息一出引發眾多用戶不滿，其中2大族群包括出差或和家人分隔兩地的網友，相當納悶Netflix該如何定義「同住」。紛紛表示「跟家人分開兩地都不行？難過」、「笑死出差的人不准用」、「要怎麼判斷是不是住在一起？一家人誰規定要住一起？」、「很少人跟父母同住吧？」、「這很難界定吧？出差在外地就要多收費嗎？」、「漲價不就好了，搞這些」、「網路上免費資源一大堆，會續訂的才有鬼，這操作下去絕對再流失一批」、「如果擇一會選Disney+，院線直上真的太香了 」。