本土確診個案激增，不少居家照護者盼取得公費「清冠一號」治療，引發缺貨潮，只能自費向中醫診所購買成分類似的水煎劑，被外界稱為「類清冠一號」。近日有媒體報導，類清冠一號有望納入公費給付，但衛福部中醫藥司今發布新聞稿澄清，今天下午預計召集8家藥廠討論供貨調度情形，並非討論類清冠一號濃縮製劑授權。

清冠一號是由國家中醫藥研究所研發的科學中藥粉劑，授權國內8家中藥廠專案製造，屬於處方用藥，確診者經由中醫師視訊診療後，判斷病情有需要時可開立，已納入公費給付。而外界俗稱「類清冠一號」是由中醫院所自行調配煎煮而成的水煎劑。

隨著確診者人數快速增加，目前公費清冠一號陷入缺貨瓶頸，不少輕症居家照護者轉而尋求自費購買「類清冠一號」。據媒體報導，衛福部中醫藥司今天將開會討論授權生產「類清冠一號」濃縮製劑納入公費。

但中醫藥司今天發布新聞稿澄清，下午召開會議是邀集中醫師公會全國聯合會及8家藥廠，共同研商清冠一號供需因應配合事宜，並非媒體錯誤報導為討論「類清冠一號」的濃縮製劑相關成分與授權生產。

目前8家GMP中藥廠均已積極投入生產，6月10日前約可提供3萬7100人份。中醫藥司科長賴芳林說明，原本清冠一號以10天為一個療程，但考量Omicron染疫個案大多是輕症及無症狀，建議將療程縮短至5天，最多可供7萬4200人使用。若以單日確診數5萬人計算，目前約3％患者有此藥物需求，療程約5到10天，預估該藥量可擴及供應48天。