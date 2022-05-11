人生總會遇到需要處理房產的時刻，若是不幸委託到不正直的業者處理售屋事宜，這些不肖業者往往會透過提供不完整或是過時的行情資訊，刻意低估房價；接著再聯手投機客以高價售出賺取差價，造成屋主鉅額的財務損失。

永慶房屋張朝淵經紀人就曾經遇過一名驟失至親、急需處理房產的客戶，遭到不肖業者刻意估低價，打算賤賣屋主的房產。所幸張朝淵經紀人得知後，立即提供完整的成交行情，並給予專業售屋建議，幫助客戶順利售屋，挽回600萬的差價！

不肖房仲刻意估低價 屋主險虧600萬

數年前，永慶房屋的張朝淵經紀人在大直服務時，發現北安路附近的社區有屋主欲出售房屋，他聯繫上女屋主後，女屋主便提供房屋的相關資訊，請經紀人協助估價。女屋主也透漏，自己的丈夫最近因為意外而過世，家中頓失經濟支柱，為了籌措生活費，因此希望盡速出售房屋。

張朝淵經紀人根據屋主提供的資訊向屋主說明，這棟40多坪的房子，有著格局方正、高樓層採光良好的優勢，而且屋齡也低。依照市場上的行情，每坪大概坐落在72-76萬元之間，因此估計可以賣到2900萬至3050萬之間。

女屋主聽完張朝淵經紀人的分析之後，不解地說：「能賣這麼高嗎？怎麼我聽其他仲介說房子只能賣到2400萬元？」張朝淵經紀人覺得很困惑，他對屋主說，周遭類似大樓的物件每坪都有70萬元的水準，幾乎都能以接近3000萬元的價格成交，再加上屋主的房屋還有高樓層和屋齡上的優勢，3000萬元的售價才是正常行情價格。2400萬元的價格每坪才60萬，幾乎是打了8折，這個價格低到不合理。

女屋主遂拿出其他房仲業者提供的估價資訊給張朝淵經紀人看。這時張朝淵經紀人才發現，原來其他房仲業者提供的成交行情參考，是同一條路段上其他老舊大樓的物件價格，根本不精準；而且還是低樓層的物件，條件完全不一樣，幾乎沒有參考價值。張朝淵經紀人向屋主說，這明顯就是想要賤賣她的房屋！

一次服務成至交 永慶誠實服務拒收紅包

張朝淵經紀人向女屋主提醒，有部分不肖的房仲業者，往往以不完整、或是過時的房市資訊，刻意估低房價，夥同投機客購入；接著投機客再以高價售出賺取價差，讓屋主蒙受損失。女屋主也才驚覺，難怪在出售期間，該房仲業者還不斷勸說女屋主再降低價格以利出售。

得知自己險被坑騙的女屋主，遂委託張朝淵經紀人協助出售。在永慶的團隊聯賣服務下，該房屋便以3000萬元的價格成功售出，成功為屋主守住600萬元的差價，讓女屋主不勝感激。完成交屋後，張朝淵經紀人也挪出休假時間，幫助女屋主和家人一同收拾行李。幫屋主完成搬家工作之後，屋主神神秘秘的拿著一個盒子遞給張朝淵經紀人，裡面放著一疊50萬元的現金，要他收下。

張朝淵經紀人當場婉謝女屋主好意，並且對她說：「我們已經從服務中賺取服務費了，其餘的我們都不能、也不應該收。」張朝淵接著講，「何況您最近遭逢巨變，更應該把這些錢好好收著，去過嶄新的人生。」聽到此處的屋主不禁眼淚潰堤，對著經紀人感激痛哭。從此之後，張朝淵經紀人跟客戶成為好友，屋主後續兩三次換屋，也都由張朝淵經紀人圓滿處理。

永慶「真房價保證」宣示不炒房 保護消費者也引領產業提升

永慶房屋張朝淵經紀人以「誠實」精神，不僅為客戶挽回600多萬的差價，更幫助客戶重新展開生活。張朝淵經紀人說明，過往成交資訊未揭露到門牌，常常產生不肖業者用不精準的成交資訊誆騙消費者，如今實價登錄2.0上路，揭露完整成交資訊，讓消費者更有保障。

既使如此，消費者遭到投機客和不肖房仲業者誆騙的情事仍時有所聞，永慶房屋為了保護消費者不受投機炒房行為而蒙受損失，特別率先其他房仲業者推出「真房價保證」，用具體賠償方案宣示不炒房不賺差價。張朝淵經紀人表示，在保護消費者權益上，永慶房屋會永遠走在最前面，更要引領產業向上提升。