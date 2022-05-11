中租-KY(5871)旗下仲昱電業與專精電源變壓器的盛達(3027)合組夏晶公司，10日舉辦台南市仁德區案場開工動土儀式，將建置6 MW併網型儲能系統。中租-KY董事長陳鳳龍表示，公司追求創能與儲能，穩居市場第一。

陳鳳龍指出，中租-KY從融資、節能服務進入太陽能電廠投資，持續朝裝置容量2 GW的目標前進，同時跨足儲能，協助電網穩定供電，系統總容量建置目標達600～800MW。未來因應龐大的綠電需求，亦將開啟售電事業，推動多元綠能。

中租能源資深副總經理謝明宏表示，盛達1973年以生產電源變壓器起家，專精電源及資通訊研發製造，2017年跨足再生能源業務，成立盛齊綠能與盛陽綠能，專注於綠能投資、設備供應與系統整合服務，提供專業的電力轉換設備、監控系統與MW級智慧儲能貨櫃等。

中租-KY去年與盛達合資設立夏晶公司，計畫參與台電啟用的電力交易平台，以因應再生能源占比提升、電力用量變化，提供輔助服務以調頻備轉容量，規畫儲能自動頻率控制（AFC），包括即時動態調頻備轉（dReg）及能執行尖離峰電能移轉的增強型動態調頻備轉（E-dReg）。

據經濟部商業司登記資訊揭露，夏晶公司目前實收資本額1.35億元，由中租-KY旗下仲昱電業及盛達電業合資設立，由仲昱電業持股80％、盛達電業持股20％，期待在雙方互利合作下，加速開拓儲能市場。

夏晶公司位於台南仁德崁腳北段的案場，選用動態反應的dReg 0.25調頻備轉技術規格，充分運用儲能運轉彈性優勢，1秒內快速反應充放電，協助穩定區域性電網頻率，提升系統穩定度及整體電力品質。

中租-KY指出，夏晶公司的儲能系統可接收台電啟用調頻備轉服務，即時協助供給電力，以因應用電負載過高、或再生能源供給不足等因素，修正供電系統的電壓和頻率下降，或減緩頻率變動幅度。

盛齊綠能協理陳均宜表示，與中租-KY合組的夏晶公司，將積極推動太陽能電廠、併網型儲能、用電大戶儲能及光儲分散式能源系統，以提供最迅速的維修能量及分散式營運據點的布局，陸續於苗栗、彰化、雲林、嘉義與台東等地建置再生能源產業鏈。