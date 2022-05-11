吉米巴特勒首節11分，全場23分、9籃板、6助攻，加上全隊7人得分上雙，熱火120比85擊潰七六人，系列賽3比2取得聽牌優勢。

東區例行賽頭號種子熱火，今天在主場迎戰東區例行賽排名第四的七六人，雙方系列賽前四場戰成2比2平手。熱火首節靠著嚴密防守，加上吉米巴特了的攻擊火力撐腰，單節31比19攻勢奠定勝利基礎。

打完前三節領先15分的熱火，第四節趁著對手士氣崩潰之際再次拉開差距，最終以大贏35分的比數取得天王山之戰勝利，依照NBA往例，系列賽取得3比2聽牌優勢的球隊有將近九成的晉級機率。

熱火先發五虎得分全部上雙，除了吉米巴特勒外，史崔斯19分、10籃板，文森15分，阿德巴約12分、6籃板，塔克10分、7助攻，年度最佳第六人希洛10分，歐拉迪波13分。

七六人投籃命中率不及四成，恩比德17分最佳，哈登14分、6籃板，托必亞斯哈里斯12分。