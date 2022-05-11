每年5至6月為新北市淡水區南瓜產季，位於淡水區賢孝里淡金路五段的10號橋旁的淡水南瓜隧道，是淡水區農會輔導在地農友以棚架方式栽培南瓜而成，今年共開放9座總長400公尺的南瓜隧道，各品種不同顏色的成熟南瓜掛於隧道內，彷彿進入五彩繽紛的秘境中，成為淡水期間限定的打卡熱點。

淡水區農會總幹事高忠表示，淡水地區栗子南瓜產季來臨，農會開放南瓜隧道供民眾打卡拍照外，也將於淡水農會超市粉絲團開放第一波現採栗子南瓜預購，同時農會也研發多款南瓜商品，包含南瓜麵、南瓜濃湯及南瓜餅乾等多種加工品品，送禮、自煮都合適，另外也邀請在地餐飲業者採用在地栗子南瓜製作料理。

新北市農業局長李玟表示，農業局與淡水區農會共同推廣淡水當季南瓜，疫情期間透過網路行銷及「美味農業得來速」網站創造銷售新通路，讓農友們不為銷售通路煩惱，安心生產優質農產，也鼓勵市民朋友們於疫情期間多加利用網路平台選購當季優質農產，減少群聚外，也能吃到新鮮、吃得健康。