立委沈發惠、台北副市長黃珊珊染疫 均暫停行程 12:132022/05/11 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委沈發惠今日驗出新冠肺炎快篩陽性，是第八位染疫立委，他在臉書表示，早上6點多要去立法院簽到，但是頭很昏沉，量體溫達到37.9度，立刻快篩，結果是陽性，即日起展開居家隔離。 另外，台北市副市長黃珊珊也發文表示，早上起來喉嚨痛，立即快篩，結果是陽性，緊急取消所有行程，在家隔離辦公7天。 台北防疫急門診增至22家 每周供5.5萬人次篩檢 王敏淳在美親睹染疫苦 半夜驚險錄歌 #陽性 #立委 #沈發惠 #副市長黃珊珊 #染疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王國材同住家人快篩陽 13日與台鐵工會協商恐延 08:372022/05/11 生活 江少慶、王冠閎快篩陽 聽奧13人確診 04:102022/05/11 運動天地 面罩64億 快篩5千萬防疫預算挨轟 04:102022/05/11 生活新聞 梁文傑證實確診 近5分之1台北市議員全染疫 11:172022/05/11 政治 沈發惠自曝快篩陽性 累積立院已達8位立委染疫 10:572022/05/11 政治 台北巿副巿長黃珊珊快篩陽性 自曝有這症狀 09:212022/05/11 政治 上海封控已久仍有陽性確診者 鎖定老舊社區拔點攻堅 10:542022/05/10 兩岸 柯震東震驚自己確診 宅男潘裕文也染疫 04:102022/05/10 娛樂新聞 陳昱旗快評》同島染疫恐不同命 12:042022/05/10 快評 除快篩試劑難求 在野立委批：PCR量能缺且醫檢師已過勞 12:532022/05/10 政治 屏縣今＋680 縣府宣布基層診所加入領藥快篩行列 16:542022/05/10 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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