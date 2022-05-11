民進黨立委沈發惠今日驗出新冠肺炎快篩陽性，是第八位染疫立委，他在臉書表示，早上6點多要去立法院簽到，但是頭很昏沉，量體溫達到37.9度，立刻快篩，結果是陽性，即日起展開居家隔離。

另外，台北市副市長黃珊珊也發文表示，早上起來喉嚨痛，立即快篩，結果是陽性，緊急取消所有行程，在家隔離辦公7天。