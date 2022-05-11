去年cop26之後，世界多國宣示要在2050達到淨零碳排，台灣也在氣候變遷因應法中納入，環保署長張子敬11日表示，由於環保署及立委們總共提出20個修正版本，將與各界溝通減少落差，並希望能分階段進行，其中碳盤查會先分階段進行，並針對排碳大戶進行減核。

立法院社會福利及衛生環境委員會審查溫室氣體減量及管理法修正草案，會前環保署長張子敬受訪指出，溫室氣體減量及管理法將更名為氣候變遷因應法，新法納入在2050年之前台灣要達到淨零目標，在2024年起開徵碳費，對象會是先以排碳大戶為優先，並分階段徵收。