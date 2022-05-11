親鳥罕見主動傳遞食物引誘幼鳥起飛，但多次嘗試並未成功。（基隆鳥會提供／陳彩玲基隆傳真）

酋長岩遊隼今年只有1隻幼鳥，5月6日離巢後5月8號掉落地面，親鳥罕見主動傳遞食物引誘起飛，但多次嘗試並未成功。基隆鳥會研判，親鳥會主動出擊，可能是幼鳥數少，不避分心照顧其他個體；目前新北市動保處已圍起封鎖線，盼幼鳥自行飛上岩壁。

基隆野鳥學會常務理事沈錦豐指出，5月6日台灣猛禽研究會成員發現，幼鳥滑落巢下大約3公尺的草堆，沒多久又飛到靠近象鼻岩的岩壁上，親鳥為了鼓勵幼鳥自行飛上酋長岩壁，多次以食物引誘起飛，但幼鳥似乎還沒有準備好。他提及，已連續三年有幼鳥掉落，據觀察應和巢緣植物愈來愈長有關，幼鳥活動能力增強後，常會爬在植物上面，一不小心容易踩空、掉落。

沈錦豐說，5月8日上午10點多，在場的鳥友及志工聽到親鳥及幼鳥的鳴叫聲，才發現幼鳥已落在靠近海岸的地面岩石上，經現場觀察幼鳥沒有受傷，活動能力也不錯，決定依循2020年二寶掉落地面的處理模式，新北市動保處在現場圍起封鎖線，並派志工現場守護，希望這隻幼鳥可以順利飛上酋長岩壁上。

新北市動保處表示，5月9日上午遊隼爸爸攜帶食物給在地面上的幼鳥，5月10日母鳥甚至在志工及拍鳥朋友面前攜帶食物傳給幼鳥，這種情形在2020年二寶落巢期間並沒有發生。

基隆鳥會說，依過去觀察經驗，若有幼鳥落巢，親鳥不會傳遞食物傳遞，會等到幼鳥自行返回岩壁高處再餵食，研判可能是今年只有一隻幼鳥，親鳥不必分心照顧其他個體，以及封鎖線拉出來的管制區域讓親鳥減低戒心所致，另請瑞芳導覽協會志工持續守護，研判幼鳥應該這幾天可以自行飛上岩壁。

基隆鳥會提及，2017年第一次發現酋長岩遊隼繁殖後，已連續第6年繁殖成功，今年可能是繁殖季雨量多，幼鳥數偏少，其他巢區也有相同情形。