踏入古風皇家書院、結交盛世雍容名士！沉浸式劇情手遊《花亦山心之月》在開啟事前登錄活動之後，吸引了眾多的殷殷學子前來登記入學，眾人無不希望趕快踏入這個華麗絕美的浩瀚時代中。今日終於傳來好消息，官方宣布即將於5月26日在雙平台正式推出遊戲，屆時各方飽學之士齊集，又會創造出什麼樣的動人故事，就等你來揭曉囉！

璀璨時代中絕世風華 顏彩金描下黃金盛世

在正式公布定擋日期之際，《花亦山心之月》官方也釋出最新的遊戲影片。只見影片中藉由宴會舉行的音律歌舞，順勢帶出「大景王朝」的華麗璀璨，並讓各方特色名士逐一登場，其恢弘的場景畫面，更讓人迫不及待的想進入這盛世時代中。在遊戲裡景朝承接前朝百年金粉，玩家作為南塘花家少主，在收到當世第一學府「明雍書院」入學通知後，帶著重振花家榮光的想法入學了！在書院中，你將與最優秀的世家權貴子弟結識，並結交到許多知心好友與可靠的師長。然而，隨著一場大火，平靜而緊張的書院生活結束了！整個書院因故被查封；院長也被囚禁。而你將聯合師生拯救書院，在前往各世家探索尋找的過程，卻被一步步地捲入更大的陰謀之中！

《花亦山心之月》PV

除了精彩的劇情扣人心弦之外，《花亦山心之月》在目前已經曝光的內容中，最為人所注目的莫過於閃耀的畫面風格了！不管是重要的場景或是人物的繪製，都再再表現出高貴奢華、精緻輕薄之感。運用東方傳統色系，以類似國畫的手法，顏彩出畫面多層次的美感；此外，搭配大量的金色突出奢華神秘感。金描的手法將事物以金色描邊，更是讓整體視覺更顯華麗而高級。

花亦山場景PV

花亦山場景

花亦山場景

花亦山場景

千古風流名士人物 一朝相聚相知相惜

在《花亦山心之月》的整體故事架構下，明雍書院可以說是遊戲中最主要的場景，書院匯集天下精英名士，他們也將成為玩家們的摯友或值得敬重的師長。遊戲中的人物立繪、造型設計，也是許多玩家非常喜愛的重點之一，此次官方也一口氣釋出其中五位名士的相關資料及影片，就讓我們盡快一睹名士們的風采吧！

文司宥 CV：劉傑

出身越陽文家，為越陽最大商行同文行的當家掌櫃，下轄錦桓銀號開遍全國。為人性格低調，從不說謊；喜愛觀星、算計，認為世間上沒有什麼事是金錢解決不了的。

文司宥個人PV

文司宥

凌晏如 CV：張勝

宣京凌家，為本朝內閣首輔，兼領戶部尚書，手握朝中大權。其性格冷肅、不苟言笑，喜愛登高望遠；嗜吃辣味，最討厭愚蠢及不聽話之人。他為國為民，認為普世利益最大化是最重要的事。

凌晏如個人PV

凌晏如

宣望鈞 CV：音箱

明雍書院文科二年生，身份為宸親王，尊貴而不驕。待人關係疏離，行為有點傲嬌彆扭，愛好擼貓、看書、推演兵法布陣。他雖為皇家，不過卻有著民重君輕的思想，但求不負此生。

宣望鈞個人PV

宣望鈞

玉澤 CV：于正昇

明雍書院的史學先生，是書院中最受歡迎的教師。他待人溫柔體貼，但個性卻有點難以捉摸，最喜愛的事情是做奶茶，厭惡大景皇族。他待事隨遇而安，凡事謀定而後動。

玉澤個人PV

玉澤

季元啟 CV：江志倫

季家少主，明雍書院一年武科生。個性非常開朗外向，嚮往自由生活。喜愛音律、吃、喝等事物；對於秘製調料、失傳古譜非常有興趣。他最大的願望就是成立大景第一樂團。

季元啟個人PV

季元啟

事前登錄火速突破30萬

《花亦山心之月》自從4月中開啟事前登錄活動後，以其出色的遊戲畫面以及人物、劇情等設計，吸引了許多的玩家關注與喜愛，目前完成登錄入學的玩家已經順利突破30萬，距離最高獎勵50萬也不遠了！在遊戲正式推出之前，活動都會持續進行，也請還沒有進行登錄的玩家們踴躍參與，一起為大家達成最高目標拿取最多獎勵而努力吧！此外，雙平台的預約也已經開啟，提前預約就能在第一時間通知下載，盡早來到遊戲中的盛世王朝喔！遊戲相關最新訊息，也會在官方粉絲團中第一時間曝光，玩家們也請要在粉絲團按讚，隨時關注遊戲最新動態喔！