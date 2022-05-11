小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）在9日菲律賓總統大選以壓倒性之姿篤定當選總統，也帶領馬可仕家族重返執政。但預估期會延續杜特蒂的政策路線加上選前他就已表示尋求與北京建立雙邊關係，路透分析，小馬可仕選上之後對美國不利。

小馬可仕與中國大陸有長期的聯繫，根據維基解密獲得的文件，他在2005-06年常赴陸招攬生意，在2007年，陸就在小馬可仕曾經擔任首長的北伊羅科斯省（Ilocos Norte）首府佬沃（Laoag City）開設領事館。在一個1.1億人口的國家，陸卻在這個僅有10萬人的城市開設領事館，全菲律賓除馬尼拉之外只有兩個陸領事館。南海問題方面，他也尋求與北京就南海有爭議的海域達成新協議。

中菲兩國之間因南海海域問題也有紛爭，2016年，海牙常設仲裁法院（PCA）做出了對菲有利的裁決，否定了中國長期堅持的「九段線」內對南海海域和島礁擁有的歷史權利。但在競選期間，小馬可仕說該裁決「無效」因為中國大陸不承認，他將尋求達成協議解決分歧。

他接受媒體採訪時更表示:「如果你讓美國進來，你會讓中國成為你的敵人。」他說:「我認為我們可以達成協議，事實上，中國大使館的人是我的朋友，我們一直在討論這個問題。」

當時帶領菲律賓團隊參與仲裁的菲國前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）怒批小馬可仕是「背叛」，他說:「他站在中國的立場反對菲律賓。」

另一方面，小馬可仕與美國的關係將因為藐視法庭的命令而複雜化，在小馬可仕的父親因為革命下台之後，他們舉家搬至夏威夷；1995年時，夏威夷法院下令要馬可仕家族對其迫害的受害者支付20億美元的費用。目前小馬可仕有15年未曾訪問美國，因為他和他的母親面臨藐視法庭的裁決和3.53億美元的罰款。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）週二表示，現在發表對小馬可仕當選的發言還太早，他強調美菲關係很重要。目前小馬可仕沒有公布訪問美國的計畫，美國務員和司法部也拒絕透露是否會給予其外交豁免權。

華府「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員波林（Greg Poling）表示，小馬可仕的勝利明顯讓華府很多人感到失望，但他強調，目前美菲聯盟比任何時候都重要，美國需要繼續深化雙邊關係。