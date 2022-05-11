翁美春指出，選民向她反應民調公司只要聽到「支持翁美春」電話就掛掉，她懷疑很多通電話不計分，內部開會討論後決定要申請複查。（檔案照片）

台中市民進黨市議員黨內初選第2波民調出爐，第四選區現任新潮流的市議員謝志忠拔得頭籌，英系前市議員翁美春以些微差距敗給正國會的新人廖芝晏。翁美春指出，選民向她反應民調公司只要聽到「支持翁美春」就掛掉，她懷疑很多通電話不計分，內部開會討論後決定要申請複查。

台中市議員選舉第四選區（豐原、后里），民進黨2022年計畫提名「1＋1」席，現任市議員謝志忠代表新潮流爭取連任，新人「台灣正青」廖芝晏及在地實力堅強的「親英派」翁美春，3搶2爭取「代綠親征」的席次。

謝志忠說，許多人誤以為民進黨議員后豐提名1＋1即1男1女，實際上僅保障女性１席，男性完全沒有保障，還必須禮讓新人20％，男性需要更加努力才能代綠親征。

正國會的「台灣正青」廖芝晏，獲得立委何欣純、前立委洪慈庸，分別陪同到豐原、后里掃街拜票，以「傳承青春勇敢的火炬」為口號，聯合向選民推薦廖芝晏。

前市議員翁美春3年前敗北，但未因此失志也沒有停止服務鄉里的初衷；3年多來不分顏色黨派協助解決地方大小事，獲得鄉親的疼惜和肯定；黨內初選以0.0028些微輸給新人廖芝晏。

翁美春指出，選民向她反應民調公司只要聽到「支持翁美春」電話就掛掉，她懷疑很多通電話不計分，內部開會討論後決定要申請複查。

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