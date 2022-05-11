包含消防署署長蕭煥章、內政部消防署高雄港務消防隊長林謙志等貴賓出席啟用典禮。（洪靖宜攝）

分隊有3輛消防車、化學災害處理車等配備。（洪靖宜攝）

為了在高雄洲際港區內狀況發生時能救災更快速救援，內政部消防署高雄港務消防隊洲際港分隊11日正式成立，蓋在海埔新生地上的分隊廳舍也正式落成，該分隊共11名消防人員，配置3輛消防車、1輛化學災害處理車等救災器材，期盼消防分隊正式落成後，能維護港區安全。

內政部消防署高雄港務消防隊洲際港分隊11日正式成立，分隊廳舍也同天落成揭牌，包含消防署署長蕭煥章、內政部消防署高雄港務消防隊長林謙志、港務公司高雄分公司港務長張展榮等貴賓出席典禮。

高雄港務消防隊洲際港分隊辦公廳舍起源於行政院核定「高雄海空經貿城」整體發展綱要計畫，辦理高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫，該廳舍工程造價1億4200萬，地下1層、地上3層，總樓地板面積4072.91平方公尺，共有1名分隊長、2名小隊長，加隊員共11名，配置3輛消防車、1輛化學災害處理車、救助器材1輛、1輛救護車等各式救災器材。特別的是，該廳舍是位在填海造陸地上，算是全台唯一。

港務長張展榮說，洲際商港區一共有19座碼頭，這裡的碼頭長度跟水深，遠比現在高雄港內其他港區還要大，服務船舶和裝卸貨服務量可佔高雄港的3分之1至2分之1，石化產業也陸續遷洲際商港區內，貨櫃碼頭基地像第六貨櫃、第七會貨櫃，保守估計大概一年就可達近800萬TE(U20呎標準貨櫃)，高雄港是1000萬TEU，看得出服務量能大，有在地消防隊若是有突發狀況也能迅速救災。

過去轄區若是發生狀況，都是得靠高雄港務消防隊二港口分隊前來救援，但一趟趕過來也要近半小時，現在有洲際分隊在此，救災就能更加快速。高雄港務消防隊隊長林謙志提到，洲際分隊轄區涵蓋南星計畫區，洲際貨櫃中心一二期，陸域面積達800多公頃，管轄區6家石化業廠，分隊成立後能維護整個石化專區，達到安全無虞環境。

現場更與中油煉製事業部大林廠及國立高雄科技南區毒災應變諮詢中心，簽署高雄港區域安全合作意向書，透過專業諮詢和訓練，器材互相支援，維護港區消防安全。