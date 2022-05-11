台東縣宣布加強校園防疫。（蔡旻妤攝）

台東縣宣布加強校園防疫。（台東縣府提供）

台東確診案例逐日攀升，台東縣府11日宣布加強校園防疫，包含室內外課程全程戴口罩、暫停游泳課程及游泳隊訓練、研習改線上，如有實體需求應先報教育處核准，用餐以同班級為單位，禁止集中式用餐，並在無法保持適當距離下使用隔板等。

教育處表示，除了維持4月25日的防疫規範外，特別加強防疫力度，以期降低師生感染風險。針對住宿生要求用餐以同寢室為原則、宿舍住宿環境加強清消且公共場域須全程戴口罩、如發生確診案時，優先協助學童返家進行居家照護。

為因應學校可能面對全班停止實體授課、部分實體部分線上等模式，縣府以「視訊軟體」、「設備」與「線上教學工具」等面向，配搭幾種基本簡易的混成教學模組，以提供給全縣教師適合自己班級遠距教學的選擇與學習。

縣長饒慶鈴表示，疫情讓學校校園產生前所未有的影響，但危機即是轉機，縣府已規劃線上遠距教學中的混成教學模組逐步提供學校邁進，讓教師與學生重新再次調整學習的節奏。

教育處指出，經統計，全縣學童同意施打新冠疫苗比率為41.6％，已陸續展開6至11歲COVID-19疫苗施打，預計於5月31日校園施打場次全數完成，以提高校園疫苗施打覆蓋率，維護學生健康。

依照教育部停課新制規定，自5月8日起，停課日起算以「快篩陽性日」為判斷時間起算點，快篩陽性往前推2日（含當日）無學校接觸足跡則不停課。有接觸史則為國高中改為九宮格學生3天防疫假，但授權學校得依實際密切接觸狀況實施從寬彈性的原則認定防疫假，同時尊重家長可以幫孩子請防疫假，該請假不列入缺席及評量紀錄，國小及幼兒園則為該班級停課3天。