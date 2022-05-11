吃雞排竟然有恐怖驚喜，一名網友在網路發文，日前吃雞排發現裝雞排的紙袋背後寫著6則英文悲慘小故事，尤其第4則最恐怖，講的是坐公車遇到阿婆靠在他肩上睡著，結果是死在他肩上30分鐘，讓原PO嚇傻，連網友看了也毛骨悚然，直呼「快去提醒老闆啊！」

一名網友日前在Dcard指出，他買了一塊蔥香雞排，吃到一半翻到油膩膩的紙袋背面看一下，發現上面寫了6則關於倒楣、外遇、社會性死亡的小短文，且第4則內容尤其恐怖，讓他感嘆只是吃個雞排，「有必要懲罰滿嘴油膩的我嗎？」

雞排紙袋背面寫著6則英文短文，其中第4則還是恐怖故事。(翻攝自Dcard)

根據網友翻譯，最恐怖的第4則故事寫的是「今天我坐公車，後面來了個阿婆，之後她靠在我肩膀上睡著了，我試著在下車前叫醒她，結果她不是在睡覺，我讓一個掛掉的女人睡在我身上30分鐘。」

而第1則到第3則故事分別為「1.看到老人在馬路上跌倒，跳下腳踏車去幫他，結果綠燈了我的手機掉在馬路上被一堆車輾過去，還看到有人偷走我的腳踏車。2.老公送我去上班後，收到老公訊息寫著「我剛送那個婊子去上班，我很快就到了，想你喔寶貝」，我質問他怎麼回事，老公回答『我根本不懂你在講什麼，Megan』，但老娘名字根本不叫Megan！3.今天我在課堂上睡著，那時候穿的是運動褲，而且小兄弟升旗了，結果老師走過來抓住我的小兄弟，他以為那是我的手機。」至於第5、第6個小故事則是重複的。

對此，網友看了紛紛留言：「雞排紙袋為什麼要印這種東西？」、「這是什麼老闆的惡趣味嗎」、「好多錯字跟文法錯了」、「第三個超好笑，第四個也太可怕了」、「毛骨悚然」、「吃雞排還有恐怖故事可以看，好讚」，還有人表示「哈哈黑色幽默，老闆有看懂這個英文嗎？覺得老闆被坑了」。