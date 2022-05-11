1名長腿辣妹在《爆怨公社》爆料，她拿信時發現信箱內竟有鄰居的外送餐點，食物明顯長蛆，房東告訴他餐點原本被放置在地上，不知為何會出現在她的信箱內，讓她不禁發文抱怨「太沒公德心了」。貼文 一出，引起網友們在貼文下方熱烈討論。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，她打開信箱拿信時發現，居然有外送員將其他住戶的餐點放置在他信箱中，由於餐點已經放置9天，包裝已變成綠色且食物明顯長蛆，詢問房東後得知餐點原先被放在地上，不知何人將其放入他信箱，原PO只好忍住想吐的衝動，邊閉氣邊將餐點放回地上，內心狂喊：「到底是誰，有夠沒公德心」。

網友們紛紛留言：「所以那位xxx不知道是住哪裡，早餐沒吃到不會餓嗎」、「搞不好送錯餐或者真正的訂餐者沒收到，還跑去客訴退款了，然後好好一份點被人"雞婆"塞到你的信箱，雞婆的人真的比較夭壽」、「好噁，會不會是別人留錯住址？」、「調路口監視器」、「4/30的餐到今天…這不止長蛆，味道一定還超酸」、「送錯或忘記拿？感覺放很久」、「客人怎麼訂了也沒取餐？外送員可能也等很久了吧？客人也有付錢吧？覺得客人問題也蠻大的」、「會不會是顧客請外送員暫放信箱，結果顧客自己忘記這件事」。

也有人和原PO分享領外送的奇葩經驗：「我有一次刷卡被直接放門口地上後！在也不敢選刷卡，改現金交易」、「上次我家外面的水龍頭也掛了一包不知道誰叫的，四五百元的鐵板燒」、「我機車停騎樓也被掛過早餐而且滿貴的，也是沒人領我就丟掉了」。