華視週日晚間戲劇時段，原先將於5月15日上檔戲劇《再見之後》，由金鐘視后黃姵嘉、楊子儀、張耀仁、米可白、楊銘威主演，今卻傳出臨時喊卡，據傳是因為版權問題，目前華視公關開會中皆未回應。

華視周日晚間9點至11點戲劇時段，連續兩檔皆與公視台語台合作，推出優良戲劇，上一檔由謝祖武、張本渝主演的《婚姻結業式》才創下好收視風光收尾，由金鐘視后黃姵嘉接下接檔重擔，未料今卻臨時喊卡。華視繼新聞台接連出包後，戲劇檔次也出現問題，撤檔原因令人關切。

據知，《再見之後》編劇在人物設定、架構和部分情節上涉抄襲網路小說，華視得知後，火速要求製作單位依據契約要求，在今（11日）天黃金時間內澄清相關疑慮及版權歸屬，若能在今天內處理，明天仍可依照原訂計畫舉辦記者會，這周日亦能正常播出。

若製作單位今天未能妥善處理版權等相關問題，據知華視也已有替代方案，由於謝祖武、張本渝、何如芸、郁方剛播完的《婚姻結業式》討論度高，但結局卻被網友批爛尾，可能改播出導演版或編劇版的《婚姻結業式》，以解決燃眉之急。