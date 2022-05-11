生命產業龍頭品牌龍巖，傳出喜訊，在今年第八屆證交所及櫃買中心公司治理評鑑公佈結果，奪得8連霸！連續8年榮獲公司治理評鑑排名前5％。

龍巖表示，在今年第八屆證交所及櫃買中心公司治理評鑑中，全台共有1,639家企業受評，其中只有19家上市櫃企業，連續8年榮獲公司治理評鑑前5％的優良企業；其中龍巖，不僅連續8年獲獎更是全台企業中排名前1.16％的資優生，與台積電、聯電、統一超、信義等19大企業，並列為最高等級企業。

龍巖表示，證交所及櫃買中心公司自2014年施行公司治理評鑑以來，透過維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任等評核指標，敦促上市櫃企業建立各項良善的公司治理措施，相信法令的推動是幫助企業成長的力量，而最重要的是能夠透過良好的公司治理增加公司的競爭力才是關鍵。

龍巖表示，很早就意識到公司治理的重要性，因此，自2007年即選出獨立董事、成立審計委員會、薪酬委員會，2018年成立第一屆「公司治理及提名委員會」，都早於法令的規範。

龍巖表示，多年來一直以最頂級的服務業自許，獲得連續8年的名列前茅之殊榮，是源自於對自我的要求與堅持，更是讓所有的利害關係人了解，龍巖堅持貫徹的信念。

龍巖公司治理長梁建芸表示，雖面臨疫情及社會不安的紛擾，但我們仍不斷前進，自我要求落實公司治理，認真且重視每一位股東、員工及客戶權益，因此我們做到了連續8年蟬連公司治理排名前５％之企業！」

龍巖表示，公司治理成效表現優異，持續獲得主管機關肯定，自2009年起每年編製企業社會責任報告書向社會大眾、投資人公開龍巖每年的經營成效等，以更高的標準自我要求，落實企業永續經營，保障消費者權益。

龍巖表示，集團擁有良好的企業體質與營運成效，不斷投入本業創新，近來更推動數位轉型導入IIMS資訊監控模組與戰情中心、建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性、落實DevOps機制，以利新應用的部署，展開「小成功專案系列」為組織數位轉置翻新地基。

龍巖表示，近一年內，已陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城以及線上簽約繳件系統（龍易簽）等數位服務，都繳出亮眼的成績，提供客戶即時貼心的服務，讓客戶滿意就是對龍巖的肯定。