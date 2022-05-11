上海商銀協助集保公司規劃在其所建置的「公司負責人及主要股東資訊查詢平台」新增API功能，可一次取得客戶多層的股權資訊，取代過往逐一查詢各層股權的方式，使金融機構即使面對客戶有多層次的股權結構時，也可快速一次取得，除大幅提升效率外，並有效降低作業成本及打擾客戶頻率，更是法遵科技運用於強化防制洗錢作業的一大亮點。

上海商銀表示，該行長期耕耘法遵科技強化防制洗錢效能，於2016年間防制洗錢作業上線，即已全面系統化紀錄及保存相關作業資訊，並持續發展法遵科技技能。例如透過API取得商工登記公示資訊，方便同仁辦理客戶定期審查作業而無需逐筆查詢，即可清楚了解客戶最新的工商資訊。該行同時也針對國內公司存在多層次股權架構造成股權計算困難，特別開發股權計算平台，快速產出計算結果以取代人工作業，不僅避免錯誤，亦大幅提升防制洗錢的作業效率。

上海商銀指出，鑒於公司股權揭露透明度，及金融機構實質受益人辨識作業，一直是國際防制洗錢評鑑重點，多層次股權架構，也常造成金融機構股權資料蒐集與辨識的作業繁瑣。因此，協助集保公司規劃於其所建置的「公司負責人及主要股東資訊查詢平台」，新增API功能。

新功能可一次取得客戶多層的股權資訊，取代過往逐一查詢各層股權的方式，使金融機構即使面對客戶有多層次的股權結構時，也可快速一次取得，除大幅提升效率外，並有效降低作業成本及打擾客戶頻率，更將法遵科技運用於強化防制洗錢作業。

上海商銀強調，為因應國際強化防制洗錢及打擊資恐的發展趨勢，該行2017年即於總行法令遵循處成立專責的「防制洗錢及打擊資恐中心」，並設置跨部門的「防制洗錢及打擊資恐委員會」，2018年成為代表我國接受亞太防制洗錢組織（APG）洗錢防制評鑑機構之一，因表現優異，獲行政院院長及金管會主委親自頒獎肯定。