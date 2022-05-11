半導體產業熱度不減，勝一(1773)、三福化(4755)、上品(4770)首季業績出色，法人看好全年度的獲利表現。今日受到多頭追捧，三福化漲幅在2.5%以上、上品也守在平盤上方，僅勝一壓低整理。

勝一首季營收30億元，毛利率在29.79%的高檔水準，稅後淨利4.81億元，創下單季新高，季增率15.9%，年增率27%，每股稅後盈餘約2.4元，為歷史次高。

三福化首季營收16億元，毛利率為31.4%，較前一季成長0.52個百分點，稅後淨利3.27億元，季增率8.2%，年增率2.2倍，每股稅後盈餘3.24元，創單季新高記錄。

上品首季營收為13.84億元，季增21.8%，年增率達8成，毛利率達41.7%，稅後淨利3.59億元，季增率25%，年增86%，每股稅後盈餘4.58元，刷新單季新高。

上品深耕氟素材料的加工製造領域，業務範圍從石化延伸至光電業、半導體、特用化學品及能源環保產業，目前產品應用於半導體產業約76%、石化產業約13%、面板及太陽能約5%及能源環保約2%。