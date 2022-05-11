街口集團創辦人胡亦嘉今日狀告金管會證期局，他批評金管會明知街口投信和街口託付寶是不同公司業務，卻仍開罰明顯不公平。街口投信也發聲明直言，追募街口布蘭特原油正2期貨ETF時，符合「公平待客原則」。

胡亦嘉再度槓上金管會證期局，今天向高等法院提訴願，他直批證期局明明知道街口託付寶和街口投信是不同公司，街口投信從未強調保證獲利，卻被證期局先射箭再畫靶，扣上二者相關的帽子，不僅拔除他董座位置，還以街口投信出售期街口布蘭特正2沒公平對待投資人開罰，讓胡亦嘉3月底遭檢調搜索。

胡亦嘉說，基金有賺有賠，是投信業者的天條，街口投信出售基金給任何一個券商，出售金額都相同，「公司如何遭受損失？又如何有背信？」他也坦言，婚前被檢調搜索，不僅讓婚禮蒙上陰影，也讓當時懷孕四個月的太太心情大受影響，「我很擔心她和肚子裡的寶寶都受影響。」

面對金管會證期局接連出重手，街口投信也發聲明回應，前年6月追募期街口布蘭特正2時，就已擬定配售原則，並經金管會審核，明確規定依溢價比率，將額度按不同組合比例逐步釋出給自然人及主要參與券商和法人，自然人部分也採抽籤方式公平分配，維護一般投資人權益。

依照街口投信聲明稿來看，街口投信制定基金申購原則，有經金管會核准，並成為街口投信內控原則，而街口投信追募期街口布蘭特正2時，也的確先讓一般投資人認購，總計開放40％、800組給一般投資人，最後真正認購的一般投資人只有483組。

根據《金融消費者保護法》第四條規定，專業投資機構和符合一定財力或專業能力自然人、法人不算是金融消費者。對照街口投信所言，追募期街口布蘭特正2是散戶先認購完畢，多的才分配給法人，的確符合街口投信內控，也符合金管會證期局要求，明明街口投信完全照金管會證期局制定遊戲規則，卻又被證期局說，對一般投資人不公平，明顯是欲加之罪何患無辭。

事實上，投信業界也對金管會接連對街口投信出手頗有微詞，「過去基金銷售從未有配售原則，今年金管會才函知證券業相關公司，要求未來販售商品要符合公平待客原則，老實說，街口投信根本領先業界配合提出配售原則。」

更何況，街口投信出售期街口布蘭特正2給法人或自然人的價格是同一價格，並沒有因為出售不同對象，就收取不同價格，也難怪胡亦嘉和街口投信會不滿證期局頻頻找碴的做法，要狀告行政法院。