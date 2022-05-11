民眾在群組對於頻繁停電大感吃不消。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

台南市仁德區成功里、仁愛里一帶住戶上午發現家中電燈閃爍，還有人反映住處10分鐘內就跳電3次，台電台南區營業處上午10點突然通知當地里長，告知因仁德亞航社區高壓線路故障需停電更換，10點半停電，總計4093戶受影響，11點多陸續恢復供電。

仁德區成功里長鄭晴而表示，一早不約而同有有很多里民向他反映，從11日凌晨陸續出現電燈閃爍情形，一早又上演跳電隨即馬上復電，還有里民準備打開電動鐵門出門，結果突然沒電，鐵門卡住，經緊急與台電聯繫，台電通知因亞航社區高壓線路斷裂，必須停電更換線路的消息。

台電台南區指出，這起停電是源於早上下雨，派員加強線路巡視發現高壓線路斷裂，於是緊急停電更換線路，原訂從上午10點半停電到12點半，因作業順利，已提早於11點4分恢復供電。

有多名成功里里民無奈嘆：「怎麼這麼頻繁停電？誰吃得消？」，有民眾說，上個月26日才因「外物勾斷高壓導線」導致饋線跳脫，當地也有幾百戶停電，今天則是從凌晨就開始有跳電情形，有民眾在使用電腦工作，一下跳電、一下復電，「這對家中電腦、電器很傷」，有民眾抱怨，「買了東西不好還能退貨，台電這種供電品質卻只能照單全收，實在讓人很難接受。」