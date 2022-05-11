第五屆海峽兩岸青年發展論壇11日在杭州舉辦。全國政協主席汪洋向論壇組委會發賀信，代表大陸國家主席習近平對論壇舉辦表示祝賀。汪洋指出，海峽兩岸青年發展論壇是兩岸青年交往交流交心的重要平臺，論壇克服各種不利影響和人為幹擾已連續舉辦五屆，充分彰顯了兩岸同胞強烈的交流合作意願。

而國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱也應邀出席論壇，兩岸青年代表等約450人參加論壇。

汪洋賀電中表示，要安寧、要發展、要過好日子，是台灣同胞的共同心聲，創造美好生活是兩岸同胞的共同追求。本屆論壇以「攜手共創美好生活」為主題，契合兩岸同胞共同願望和中華民族根本利益，熱誠歡迎更多台灣青年來大陸追求青春夢想、創造美好生活，願意為大家參與兩岸交流合作創造更好條件

汪洋更指出，當前臺海形勢不確定不穩定性增多，台獨分裂是兩岸同胞攜手共創美好生活的最大現實威脅，希望廣大台灣青年觀大局、察大勢、守大義，堅定不移反對台獨分裂和外部勢力干涉，挺身維護自身利益福祉、勇於追求美好生活。

出席的大陸國台辦主任劉結一致詞時，也引述習近平10日所說，兩岸青年要扛起推進祖國統一大業和民族復興偉業的時代責任。他表示積極支持浙江擴大深化兩岸交流合作，剛發布大陸國台辦關於支援浙江高品質發展，建設共同富裕示範區的若干措施，推出支持浙江打造兩岸產業合作與交流新平台等12項具體舉措。希望廣大台灣青年抓住機遇、奮勇爭先。