北市一名陳姓男子酒後跟妻子吵架鬧上警局，明明是請求員警協助將他就醫，卻情緒激動大呼小叫，逼得郭姓員警先將他上銬施以保護管束，方便消防人員將他載上救護車，不料陳男竟揮拳襲警，造成郭員手掌骨折提告。由於陳男至今未向郭員道歉和解，郭員建請法官秉公處理，台北地院11日依傷害罪判處陳男徒刑5月，得易科罰金。可上訴。

2021年1月12日21時許，陳男在北市信義分局福德街派出所向員警表示，自己天冷不適又未攜帶口罩，希望員警協助聯繫消防人員派救護車將他送醫。但過程中，陳男不時咆哮，一名郭姓員警見他情緒不穩定，先對陳男上銬加以管束，以保護在場人的安全。

不料救護車抵達後，郭姓員警協助消防人員將陳男送上車，卻遭陳男以上銬的雙手攻擊，兩人一番拉扯推擠後，郭員手部擦傷、紅腫及掌骨骨折，於是對提告。但陳男事後卻反控，自己被警察打到無意識狀態，郭員並非被他所傷。

法官根據派出所及救護車監視器，已明顯證明是陳男先動手襲警。而郭員向法官表示，陳男如果道歉會願意原諒他，但自己骨折負傷後2個多月才好，身為一個警察並不想遇到這樣的事，一切請法官依法處理。法官最後認定，陳男從未坦認錯誤，以及向郭員道歉或達成和解，犯後態度惡劣，依法判刑5個月。