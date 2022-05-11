本土Omicron變種病毒疫情持續升溫，醫護人力吃緊。中華民國護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜今呼籲，未來應推動將當前護病比由1比9提升至1比5，並改為滾動式3班護病比，讓護理人員職業環境健康友善，才能維持服務。

紀淑靜也建議，未來社區篩檢、關懷電話應落實到基層醫療院所，護理人力留在醫療醫院照顧中重症病人，這才是友善的職業環境，護人員才願意進來或留任，讓醫護人員有心、有力、也有假。

紀淑靜說，從政府防疫政策由追求清零轉向共存開始，北北基桃新冠肺炎確診數竄升非常多，也讓早已繃緊神經的醫護人員，每天上班都在想哪一餐可以用餐，因為照顧病人過程可能連上廁所的時間都沒有，用使命感在撐。

明天是國際護師節，國民黨今辦記者會呼籲「挺全國護理師」。國民黨副秘書長李彥秀表示，當前台灣有護理師執照31萬人，卻僅18萬在職場，對比於加拿大有九成四在職場，有很大的改進空間。

李彥秀說，快樂的護理師成就快樂的病人，但當前新冠肺炎疫情肆虐，有急診室護理師就自嘲現在急診室護病比已達1比100，還有醫院護理師更說自己是1比無限大，護理師在第一線拿生命照顧病人，未來應該輕重症分流。

葉姓護理師表示，目前有許多護理師因確診或匡列隔離，造成照護人力嚴重不足，護理師要負擔的工作量是數倍於平日，真心期盼就非專業日常照護需求個案，政府可協助規劃由其他人力協助提供。

國民黨祕書長黃健庭表示，這段時間護理人員太辛苦，撐住台灣的醫療系統才沒有崩潰。黨副秘書長王育敏也說，中央流行疫情指揮中心應專案照顧醫護人員。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠說，當前護理人力問題是，人力不足、裝備要強化、身心靈要實質給予安慰。