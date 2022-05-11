女星李亮瑾與張峰奇在2019年登記結婚後，生下兒子「阿卡將」，4月時宣布懷上第二胎的喜訊，開心表示根本是老天爺送的禮物，不過40歲懷上身孕讓她身體難免吃不消，甚至出現些許差異，大嘆：「每天都覺得好累」。

李亮瑾在臉書分享懷第一胎跟第二胎的差別，她表示第二胎肚子的下墜感比較重，也比較快感受到，詢問醫師得知是懷第一胎時肚皮被撐開過，所以韌帶鬆了，還被提醒不能胖太多，此外，她表示第二胎沒有養胎的感覺，因為還要照顧大兒子的情況下，沒有心思照顧自己，至於第二胎的不舒適感比第一胎來的早，胸部漲奶程度已是第一胎後期的臃漲感，另外身體水腫更嚴重，像是雙腳每天腫的跟象腿一樣。

李亮瑾表示因為懷過第一胎，很多孕婦經歷的過程都會比較熟悉，而且二寶很多東西都能承接大寶的，相較下比較省心，雖然懷孕過程每天都覺得好累，但看到大兒子的笑容跟成長就都值得了，最後不忘稱讚老公張峰奇「懷孕期間神隊友表現都很好」。

對此，網友也紛紛留言：「一回生二回熟，這次應該不會比第一胎緊張，孕媽咪還要照顧哥哥真的忙到不會胡思亂想」、「話說回來.為什麼連懷孕都那麼瘦、那麼美」、「想想孩子天真無邪的笑容一切都值得的」、「剛生產完第二胎，第二胎下墜感真的會特別明顯，中後期恥骨也會明顯不舒服，只能靠意志力撐過」。