加密貨幣交易平台Coinbase Global Inc第一季營收意外疲弱、交易量大減且由盈轉虧，並警告加密貨幣資產價格大跌可能使本季的交易量跌更多。受此打擊，周二Coinbase盤後股價重挫15.67%，報61.55美元，稍早前一度跌19%，延續在一般交易時段股價收跌19.50%的低迷走勢。

自去年透過「直接上市」掛牌以來，Coinbase股價已經下跌71%。

在通膨、升息和俄烏戰爭等因素使全球市場陷入動盪之際，包括加密貨幣等風險型資產對投資人的吸引力已明顯消退。

Coinbase公布第一季營收年減35%，為11.7億美元，不及市場預期的14.8億美元。

第一季由盈轉虧，首季歸屬普通股股東淨損達4.297億美元，而去年同期為淨利3.877億美元。每股虧損達1.98美元，而去年同期為每股盈餘3.05美元。

此外，Coinbase公布第一季交易額為3090億美元，較去年同期的3350億元大幅下滑。散戶交易額大減38%，為740億港元。機構投資人交易額成長9%，為2350億美元。

Coinbase平台提供6種加密貨幣交易，其中比特幣占總交易量約24%，比上一季成長16%，但較去年同期下滑39%。

有加密貨幣「一哥」之稱的比特幣周二盤中一度跌破3萬美元大關，改寫10個月新低，惟尾盤在美股上漲帶動下反彈至31,450美元，但仍低於6天前收復的4萬美元大關，與去年11月創下的69,000美元歷史高點相比則下跌逾54%。