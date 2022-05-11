大陸觀察者網報導，裝載著4767輛特斯拉電動車的「格羅壯麗」（GLOVIS SPLENDOR）滾轉輪船11日從上海南港碼頭出發，駛往斯洛凡尼亞科佩爾港（KOPER PORT）。據悉，特斯拉上海工廠是上海市第一批復工復產「白名單」企業，這也是該工廠自4月19日恢復生產以來首批次整船出口的電動車。

報導稱，為説明企業加快訂單交付速度，洋山海關克服困難，不斷優化工作模式，確保南港碼頭汽車出口正常運轉。綜合考慮滾裝船船期相對靈活的實際情況，與重點汽車企業「一對一」建立關企聯絡員，暢通疫情期間線上業務協調機制，通過「兩步申報」、提前申報、匯總徵稅等「政策籃子」疊加實施，跑出通關效率加速度。主動聯繫碼頭運營方，提前獲取其靠泊計畫，安排專人建立「查驗專線」，商定疫情期間人員快速通勤方案，在確保滿足防疫要求的前提下，保質保量完成查驗任務，確保滾裝船進出口汽車能正常「滾」起來。

今年1-4月，南港碼頭累計完成靠泊船舶177艘次，完成進出口汽車滾裝輸送量19.1萬輛。

上海是中國最大的汽車進出口中心，占全大陸汽車對外貿易的七成左右。隨著上海復工復產「白名單」企業的增多，越來越多汽車產業鏈企業恢復生產，上海臨港產業區首批復產車企產能利用率逐步提升，整車紛紛下線。

據報導，作為臨港產業區配套的滾裝出口碼頭——上海南港碼頭上密集停放著臨港車企製造的待出口商品車。海上通道暢通助力商品車流通，據統計，4月1日至5月10日上海南港碼頭累計靠泊內外貿滾裝船46艘次，累計中轉、進出口各類車輛2.96萬輛。

為確保各類商品車入出境關口暢通，洋山邊檢站執勤三隊選派骨幹警力全天候駐守南港碼頭，堅守崗位40餘天，實行封閉管理，警方通過網路等非接觸式手段為船舶和人員辦理出入境（港）邊檢手續，並通過電子巡檢加強船舶在港期間管理，嚴防疫情輸入、傳播，保障船舶快速進出港，貨物高效裝離船。