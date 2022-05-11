江蕙樂以姑姑身份，請親友吃喜糖。（采采食茶文化提供）

江蕙與周杰倫私下經常聚餐，情如姊弟。（杰威爾音樂提供）

樂壇天王周杰倫（周董）與老婆昆凌日前喜迎「三寶」，並在IG秀出女兒正面照片，「二姊」江蕙更是雀躍不已，開心說自己當「姑姑」了！而且向來大方的她，還沒等新生兒滿月，就以小孩姑姑的身分發送喜糖，迫不及待與親朋好友分享這份喜悅。

二姊息影後仍經常和周董夫婦倆相約喝咖啡，感情更甚以往。去年7月周董夫婦要去美國前，昆凌還問二姊要不要幫她帶什麼禮物回來？二姊說：「不用帶什麼禮物啦，帶一個寶寶回來就好！」昆凌當下笑說：「看緣分。」幾個月後周董夫婦回台與二姊相約吃飯，周董語帶神秘的說要公佈一件事，不等他公佈，第六感很準的二姊馬上說：「等一下！我猜……是不是……你們有了？」答案揭曉，蒙二姊金口，果然真的是昆凌有喜了。

二姊與周杰倫從「落雨聲」這首歌結緣至今，情如姊弟！在昆凌懷老三之前，二姊一直希望他們夫妻倆可以再為一對兒女添個弟弟或妹妹，如今小千金如願誕生，作為「姑姑」的她特別挑選了「蜂蜜燕窩黃金糖」與親友分享，顆顆閃耀金色光芒的糖果非常喜氣，二姊希望滿載甜蜜滋味的喜糖也傳遞喜悅與祝福給大家。