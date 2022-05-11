2022臉部平權運動—台北國道馬拉松將於5月15日開跑，共吸引1.2萬名好手前來挑戰。（交大提供）

2022臉部平權運動—台北國道馬拉松將於5月15日開跑，共吸引1.2萬名好手前來挑戰，台北市警局交通大隊提醒，當日凌晨2時到中午12時，將封閉國道一號泰山至汐止端北上高架路段全部車道，建議民眾可改行駛國道一號平面段；凌晨4時到中午12時也將機動管制「淡水河6號疏散門」前環河北路2段往南車輛。

北市交大表示，中華民國路跑協會將於15日上午5時至12時舉行臉部平權路跑，馬拉松集結及初期活動會場位於「淡水河6號疏散門」堤外廣場，近環河北路、敦煌路口，本次參加人數為1萬2000人，分別為菁英馬拉松500人、半程馬拉松5000人、10公里4500人、3公里2000人。

交大指出，15日當天上午2時至12時，封閉國道1號泰山至汐止端北上高架路段全部車道，原行駛國道1號（汐五高架段）北上車流改道行駛國道1號平面路段；上午4時至12時，機動管制「淡水河6號疏散門」前環河北路2段往南車輛。

交大呼籲，用路人於活動期間行經會場周邊（環河北路2段及敦煌路口）時，應遵守執勤員警及義交人員指揮。活動期間將加強取締會場周邊違規停車，請欲參加活動民眾勿違規停車，並多利用大眾運輸工具，共同維護交通秩序與順暢。